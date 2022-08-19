كورونا: رصد 105 إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل حالتي وفاة بتاريخ 18 أوت الجاري

سجلت وزارة الصحة بتاريخ 18 أوت الجاري 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 8.72 بالمائة من إجمالي 1204 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس.

وحسب التحديثات المتعلقة بالحالة الوبائية، التي نشرتها وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، توافد يوم أمس الخميس 6 مرضى جدد مصابين بالفيروس على المستشفيات والمصحات الخاصة، ليستقر عدد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة في حدود 131 شخصا.

في المقابلن تعافى 287 شخصا من الإصابة بالفيروس بعد التعهد بهم بالمستشفيات والمصحات الخاصة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة.

يذكر أنه تم بتاريخ يوم أمس التصريح بوفاتين جديدتين جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء كوفيد ـ19 منذ بداية الجائحة (مارس 2020)، إلى 29209 حالة وفاة.

وفي إحصائيات حول عدد التلاقيح التي قدمت أمس، ذكرت الوزارة أنه تم تقديم 570 جرعة لقاح للوقاية من كورونا موزعة بين جرعة أولى وثانية وثالثة ورابعة وجرعة خاصة بالسفر.

وارتفع بالتالي عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ انطلاق التطعيم في مارس 2021 الى 13 مليونا و231 ألفا و822 جرحة، في حين فاق عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقي التطعيم أكثر من 6.3 مليون شخص.