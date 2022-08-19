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بطولة الافريقية للأمم للاواسط (دون 21 سنة) :المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي

2022/08/19 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


تمكن المنتخب الوطني التونسي للاواسط للكرة الطائرة من التاهل الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم للعبة التي تحتضنها تونس ,اثر تغلبه على المنتخب الراوندي مساء اليوم الجمعة بقاعة توفيق بوهيمة برادس بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (14/25-25/23/25/15).
وسيواجه المنتخب التونسي نظيره الكامروني في مباراة نصف النهائي المقررة غدا السبت انطلاقا من الساعة السادسة مساء.

في ما يلي نتائج الدور الثـــاني :
-الجمعة 19 اوت 2022 : الدور ربع النهائي
نيجيريا – ليبيا 2/3 (20/25-25/18-20/25-25/22-8/15)
الكامرون – غمبيا 1/3 (17/25-25/23-23/25-19/25)
مصر – المغرب 0/3 (19/25-30/32-18/25)
-تونس – روندا 0/1 (14/25-25/23-

-السبت 20 اوت 2022 : الدور نصف النهائي
س 16 نيجيريا / مصر
س18 تونس / الكامرون

– الاحد 21 اوت 2022 : مقابلات ترتيب (5-8)
-الاثنين 22 اوت 2022 :ترتيب (3-4) و النهائي
س 15.00-ترتيب (3-4) – خاسر مباراة (5)/ خاسر مباراة (6)
س 18.00- النهائي – فائز مباراة (5) / فائز مباراة (6)

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