قبلي: تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الفترة الممتدة بين 7 و20 اوت الجاري



افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الفترة الممتدة بين 7 و20 اوت الجاري وهو ما يرفع اجمالي عدد الاصابات المسجل منذ بداية الجائحة الى اليوم الى 19537 حالة

واوضح المصدر ذاته ان الحالات الايجابية الجديدة تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بحالتين ومعتمدية قبلي الجنوبية بحالة واحدة اضافة الى تسجيل 13 حالة بمعتمدية سوق الاحد، في حين لم ترصد خلال نفس الفترة اصابات جديدة بمعتمديات دوز الشمالية ودوز الجنوبية والفوار ورجيم معتوق

كما بين الحداد ان اجمالي عدد التحاليل التي تم رفعها خلال ذات الفترة بلغ 60 عينة كانت 16 منها ايجابية اي بمعدل اصابات يقدر ب26 فاصل 7 بالمائة من اجمالي هذه التحاليل في حين يبلغ معدل نسبة الحدوث بالولاية خلال ال14 يوما الاخيرة 9 فاصل 5 حالات على 100 الف ساكن

واشار المصدر ذاته الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال ذات الفترة وهو ما يجعل عدد حالات الوفاة مستقرا منذ بداية الجائحة الى اليوم في حدود 587 حالة