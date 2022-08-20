بنزرت: حجز1337 لترا من الزيت المدعم خلال شهر اوت الجاري



تمكنت المصالح الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت،منذ مطلع الشهر الجاري الى يوم الخميس الفارط من حجز اكثر من 1337 لترا من الزيت النباتي المدعم، عمد اصحابها الى اخفائها بغاية المضاربة وترويجها في المسالك غير القانونية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي “وات”.

واوضح المصدر ذاته ان عمليات الحجز تمت في اطار حملات رقابية يومية هادفة للتثبت من وصول كميات الزيت المدعم لمستحقيها من المستهلكين في جميع مناطق الجهة ولاسيما منها الاحياء الشعبية وذات الكثافة السكنية،علاوة على الوقوف على وضع التزويد في مختلف مناطق الجهة والتصدي للممارسات الإحتكارية.

واضاف المصدر ذاته ان المصالح الرقابية تولت خلال ذات الفترة تحرير 14 مخالفة اقتصادية في مجال المواد المدعمة تعلقت خاصة بالامتناع عن البيع واخفاء السلع والاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل .

وكان المدير الجهوي للتجارة افاد في تصريح سابق ل”وات” بان ادارته تولت في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الإقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات وخاصة في ما يتعلق بتزويد السوق بالمواد الأساسية والمدعمة، تزويد معتمديات الجهة بكمية 430 الف لتر من الزيت النباتي المدعم.

كما قامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بالاشراف علي توزيع كمية 21 الف لتر من الزيت النباتي بالاحياء السكنية وارياف مدينة رأس الجبل واوتيك ومنزل بورقيبة وسجنان وماطر، بهدف مزيد العمل علي توجيه تلك الكميات نحو مستحقيها ولاسيما منهم متساكني المناطق والاحياء الشعبية.