تعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى آخر سنة 2022

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ نشرته مساء اليوم السبت، انه تم تعليق الاقتطاع من جرايات المتقاعدين بعنوان المساهمات التي كانت محمولة على المشغل بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019.

وصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 اوت الجاري، المرسوم الرئاسي عدد 49 لسنة 2022 الذي ينص على تعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019.

وأفادت الوزارة ان تعليق الاقتطاع من جرايات المتقاعدين سيتواصل بداية من دخول المرسوم 49 حيز النفاذ إلى حدود 31 ديسمبر المقبل.

وينص الفصل 2 من المرسوم 49 على ان ينتفع أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم بعنوان مساهمات المشغل المتعلقة

بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019، وذلك بداية من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ وإلى غاية 31

ديسمبر 2022.

وأضافت الوزارة ان هذا الإجراء الذي جاء تبعا لمقترح وزير الشؤون الاجتماعية وبقرار من رئيس الجمهورية، يتنزل في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي.