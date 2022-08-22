فوز كبير لباريس سان جيرمان ومبابي يعادل أسرع هدف

حقق فريق باريس سان جيرمان حامل لقب بطولة فرنسا لكرة القدم انتصارا عريضا على مضيفه ليل 7-1 مساء الاحد في ختام مباريات الجولة الثالثة والتي شهدت هدفا تاريخيا لكيليان مبابي بتسجيله بعد 8 ثوان فقط معادلا الرقم القياسي في المسابقة.

وسجل كيليان مبابي في الدقائق 1 و66 و87 والأرجنتيني ليونيل ميسى (27) والمغربي أشرف حكيمي (39) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (43 و52) أهداف باريس سان جيرمان، وجوناثان بامبا (54) هدف ليل.

والفوز هو الثالث تواليا لسان جيرمان هذا الموسم بعد تخطي كليرمون (5- صفر) في الجولة الأولى، ومونبلييه (5- 2) في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب العام محققا العلامة الكاملة، فيما مني ليل بهزيمته الأولى في المسابقة، مقابل فوز وتعادل ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة افتتاح سان جيرمان للتسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط، عندما مرر ميسي كرة طولية انفرد على إثرها مبابي بالمرمى ووضعها جميلة من فوق ليول جارديم حارس ليل.

وعادل مبابي أسرع هدف في البطولة الفرنسيو والذي كان مسجلا باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوان أيضا عام 1992 في صفوف كاين.