بايرن المذهل يسحق بوخوم 7-صفر بفضل ثنائية ماني



سحق بايرن ميونيخ مضيفه بوخوم 7-صفر يوم الأحد إذ أحرز الوافد الجديد ساديو ماني هدفين ليحافظ حامل اللقب على بدايته المثالية في بطولة المانيا لكرة القدم.

ويتصدر بايرن المسابقة بتسع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بنقطتين عن أقرب منافسيه، وأحرز 15 هدفا في تلك المواجهات منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة،

وقدم بايرن أداء مذهلا في الشوط الأول وأحرز أربعة أهداف في غضون 38.

واحتاج بايرن إلى أربع دقائق ليفتتح التسجيل عبر ليروي ساني من أول هجمة للفريق في المباراة، وأضاف زميله الجديد ماتياس دي ليخت الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 25.

وجعل كينغسلي كومان النتيجة 3-صفر بعد نصف ساعة بقليل، ثم هز ماني الشباك بتسديدة منخفضة في الدقيقة 42.

وتراجع بايرن قليلا لكن اللاعب السنغالي أضاف الهدف الخامس من ركلة جزاء عند مرور ساعة من اللعب.

وحول كريستيان جامبوا الكرة بالخطأ داخل مرماه، واختتم البديل سيرج غنابري الأهداف بتسديدة منخفضة.

وكان بوروسيا دورتموند تلقى ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ليخسر 3-2 أمام ضيفه فيردر بريمن يوم السبت ويتوقف رصيده عند ست نقاط.

ويأتي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني بسبع نقاط مثل أونيون برلين وماينتس.