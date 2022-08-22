جمعية “متطوعون بوعرادة” تطلق حملة تبرع لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والعائلات محدودة الدخل بولاية سليانة

أطلقت جمعية ” متطوعون بوعرادة ” اليوم الاثنين حملة تبرع تحت شعار “جيل غدوة ..نعاونوه اليوم” لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والعائلات محدودة الدخل بولاية سليانة تهدف إلى ضمان عودة مدرسية تتكافئ فيها الفرص وتتلاشى فيها الفوارق الاجتماعية وتدعم حق التعليم للجميع.

ودعت الجمعية في بلاغ لها جميع المواطنات و المواطنين وأصحاب المؤسسات و مكونات المجتمع المدني للانخراط بكثافة في هذه الحملة وتقديم تبرعات و مساعدات عينية من كراسات وكتب وأدوات مدرسية ومحفظات لضمان عودة مدرسية لأكثر من 100 تلميذ و تلميذة على الأقل.

وأوضحت الجمعية أنها من خلال هذه الحملة التي أطلقتها للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة وحث التلاميذ المنقطعين للرجوع إلى مقاعد الدراسة وذلك بتسهيل العودة المدرسية من خلال توفير جميع مستلزماتها.

وللاشارة تعمل الجمعية أيضا على تنظيم عديد الأنشطة الأخرى التي تعنى بالتعريف بالمخزون الثقافي والايكولوجي للجهة فضلا عن أنشطة تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة وعديد التظاهرات على غرار “مصيف الكتاب” الذي نظمته مؤخرا بالشراكة مع مكتبة محمودي المسعدي.