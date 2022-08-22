ارتفاع عدد ضحايا انهيار المزار الديني بالعراق

أعلن الدفاع المدني العراقي انتشال جثتين إضافيتين من تحت الركام في حادث انهيار المزار الديني في محافظة كربلاء في جنوب العراق، لترتفع عدد الجثث المنتشلة من ضحايا الانهيار إلى سبع جثث.

وكانت فرق النقاذ قد عثرت إلى حدود يوم أمس الأحد على جثث خمسة أشخاص (ثلاث نساء ورجل وطفل)، تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي على المزار الديني.

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب “تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة”، كما أفادت مديرية الدفاع المدني وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح المتحدّث باسم الدفاع المدني لفرانس برس أن “كثباناً رملية وصخوراً انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار” الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور. وأضاف أن ذلك “تسبب بانهيار حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع”.

ويتوافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق، باستمرار لزيارة القطارة التي تعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة، لا سيّما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُعتقد أن الإمام علي ابن طالب قد مرّ من هناك خلال توجهه إلى معركة صفّين في العام 657 ميلادي، وأخرج منبعاً للمياه من هناك، ولذلك يحمل الموقع أهميّة كبيرة بالنسبة للمسلمين الشيعة.