نهائي كاس تونس لكرة اليد بين الترجي والنادي الافريقي : عقوبات تاديبية ضد الفريقين



قررت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد تسليط جملة من القرارت التاديبية على خلفية الاحداث التي عرفتها مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2021-2022 و التي جمعت الترجي الرياضي و النادي الافريقي بتاريخ 11 ماي 2022 و التي توقفت عند الدقيقة 10 اثر احداث الشغب التي عرفتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس:

معاقبة قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي بالايقاف عن النشاط الرياضي لمدة 6 مباريات

معاقبة وليد العجرودي المرافق الاول لاكابر النادي الافريقي بالايقاف عن النشاط الرياضي لمدة 6 مباريات

تغريم كل من الترجي الرياضي و النادي الافريقي ب5000 دينار

معاقبة الترجي و النادي الافريقي باللعب دون حضور جمهور في 3 مباريات بداية من تاريخ قرارات اللجنة المركزية للتاديب.

الزام الترجي الرياضي و النادي الافريقي بجبر الاضرار الحاصلة في القاعة متعددة الاختصاصات برادس كل في حدود مسؤوليته طبقا للتقرير الصادر عن ادارة الحي الوطني الرياضي بتاريخ 21 جوان 2022 وطبقا لما ستؤكده تقارير الاختبارات القانونية .