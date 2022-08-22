انس جابر تحافظ على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

رئيس الجمهوريّة لوفد من الكونغرس الأمريكي: “الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية”

41 طفلا يتعالجون من فيروس “السيدا” والعمل على القضاء نهائيا على انتقال الفيروس من الأم الى مولودها

نهائي كاس تونس لكرة اليد بين الترجي والنادي الافريقي : عقوبات تاديبية ضد الفريقين

2022/08/22 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


قررت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد تسليط جملة من القرارت التاديبية على خلفية الاحداث التي عرفتها مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2021-2022 و التي جمعت الترجي الرياضي و النادي الافريقي بتاريخ 11 ماي 2022 و التي توقفت عند الدقيقة 10 اثر احداث الشغب التي عرفتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس:

معاقبة قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي بالايقاف عن النشاط الرياضي لمدة 6 مباريات
معاقبة وليد العجرودي المرافق الاول لاكابر النادي الافريقي بالايقاف عن النشاط الرياضي لمدة 6 مباريات
تغريم كل من الترجي الرياضي و النادي الافريقي ب5000 دينار
معاقبة الترجي و النادي الافريقي باللعب دون حضور جمهور في 3 مباريات بداية من تاريخ قرارات اللجنة المركزية للتاديب.
الزام الترجي الرياضي و النادي الافريقي بجبر الاضرار الحاصلة في القاعة متعددة الاختصاصات برادس كل في حدود مسؤوليته طبقا للتقرير الصادر عن ادارة الحي الوطني الرياضي بتاريخ 21 جوان 2022 وطبقا لما ستؤكده تقارير الاختبارات القانونية .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn