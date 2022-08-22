توننداكس ينهي حصّة الاثنين على تراجع بنسبة 0،19 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الاثنين، على تراجع طفيف بنسبة 0،19 بالمائة، ليدرك النقطة 81ر7915، وسط حجم تداول بقيمة 2،1 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة إلى سهم “بي هاش للإيجار”، بعد أن زاد سعره بنسبة 4،5 بالمائة لتبلغ قيمته 1،630 دينار، في ظل مبادلات هزيلة لم تتخط عتبة 3 آلاف دينار.

وتطوّر سهم الشركة التونسيّة للمقاولات السلكيّة واللاسلكية بنسبة 3،7 بالمائة وأقفل عند سعر 3،630 دينار، مراكما مبادلات بقيمة 101 آلاف دينار.

في المقابل، كان سهم المغرب الدولي للاشهار، الأضعف اداء خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 5،3 بالمائة وسعر 0،180 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وتقهقر سهم البطارية التونسيّة “أسد”، بنسبة 4 بالمائة وسعر 1،200 دينار، في ما تمكن السهم من جذب معاملات بحجم 45 الف دينار.

وظفر سهم شركة صنع المشروبات بتونس، بالنصيب الأوفر من المبادلات خلال الحصّة، ليستحوذ على 352 ألف دينار، أي حوالي17 بالمائة من إجمالي المبادلات، وأقفل السهم على زيادة بنسبة 0،6 بالمائة (15،900 دينار).