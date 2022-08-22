التيار الشعبي:محاسبة المتورطين في الإغتيالات والتسفير والإرهاب والفساد السياسي والمالي من أولويات المرحلة القادمة

اعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والإرهاب والفساد السياسي والمالي، وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، تعتبر من أولويات المرحلة القادمة.

وأكد الحزب أهمية اصدار القانون الانتخابي، لحسن الاعداد لانتخابات 17 ديسمبر المقبل، مع ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، مجددا في هذا الصدد، تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي، والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين.

كما أبرز ضرورة سدّ كل الشغورات في الخطط العليا للادارة، وتعزيز الجهاز الإداري لرئاستي الجمهورية والحكومة لضمان حسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة، والقطعِ مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود، وفق تقديره.

ومن الناحية الاقتصادية، اعتبر الحزب أن أولويات المرحلة المقبلة تقتضي بالخصوص تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي، عبر الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون، وإحياء الصناعات الوطنية عبر خفض أسعار الفائدة.

ودعا الى إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات التي تحقق السيادة الغذائية وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية، فضلا عن وقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الضعيفة.