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الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تطلق مشروع “أكاديمية البلديات” بداية من 10 سبتمبر 2022

2022/08/23 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنها ستطلق بداية من يوم 10 سبتمبر 2022، مشروع “أكاديمية البلديات”، وذلك تكريسا لمبدأ الحق في التكوين لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين وللإدارة البلدية.

ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن جامعة البلديات، إلى “دعم قدرات المنتخبين والإدارة البلدية”. وتتمحور برامج التكوين حول “المالية المحلية الإعلام والاتصال” و”التعاون اللامركزي الإطار القانوني” و”التخطيط المحلي” و”التغيّر المناخي والتهيئة العمرانية” و”نظم المعلومات الجغرافية” و”التصرف في النفايات” والمساواة وتكافؤ الفرص” و”الفنون والثقافة” و”الديمقراطية التشاركية” و”الحوكمة الرشيدة” و”التصرف وقت الأزمات والخدمات البلدية”.

ويشمل مسار التكوين ضمن هذا المشروع المدعوم من الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي، دورات تدريبية حضورية ودروسا إفتراضية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، على مدى 3 أشهر لكل محور، تليها اختبارات تقييمية.

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