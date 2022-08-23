توننداكس ينهي حصّة الثلاثاء على تراجع طفيف بنسبة 05ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الثلاثاء، على تراجع طفيف بنسبة 05ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 17ر7912، وسط حجم تداول بقيمة 9ر1 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وعلى غرار الحصة الماضية تصدر سهم “بي هاش للإيجار” قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 3ر4 بالمائة لتبلغ قيمته 700ر1 دينار، في ظل مبادلات هزيلة لم تتخط عتبة الالف دينار

وتطوّر سهم السكنى بنسبة 2ر4 بالمائة وأقفل عند سعر 500ر2 دينار، في ما لم تتجاوز المبادلات على السهم الألفي دينار

في المقابل، كان سهم مجمع تواصل القابضة، الأضعف اداء خلال الحصة، إذ تراجع سعره بنسبة 9ر2 بالمائة وأقفل في حدود 660ر0 دينار، ولم يتمكن السهم من جذب معاملات سوى بحجم الألف دينار.

وتدحرج سهم الصناعات الكيميائية للفليور، بدوره، بنسبة 8ر2 بالمائة وسعر 600ر82 دينار، وسط معاملات بقيمة 15 الف دينار.

وتموقع سهم البنك العربي لتونس في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، بعد تحقيق معاملات بحجم 234 ألف دينار، أي حوالي 12 بالمائة من إجمالي المبادلات، وأقفل السهم على زيادة بنسبة 06ر1 بالمائة عند سعر 850ر2 دينار.