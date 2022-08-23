وليد جلاد يكشف الحساب الذي كان يستعمله زين العابدين بن علي على “الفايسبوك”.. وهذا فحوى آخر مكالمة جمعت بينهما #خبر_ عاجل

كشف الناشط السياسي وليد جلاد اليوم عن تلقيه مكالمة من الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي من منفاه عام 2014.

وأضاف جلاد في تصريح ل” الجوهرة اف ام” إن الاتصال كان ورد من رقم غير مسجّل لديه وقتها وتفاجأ لاحقا من أن المكالمة كانت من بن علي.

وكشف أن بن علي كان اتصل به ليشكره اثر دفاعه عن وطنيته وعن تمسكه بالأمن القومي وقال له “ستكتشفون وطنية بن علي ومواقفه في علاقة بالأمن القومي بعد سنوات”، مشيرا الى أنه أكد له أنه سدّد فاتورة مواقفه التي كان تمسك بها بخصوص الأمن القومي لتونس.

كما اشار جلاد الى ان بن علي كان يستخدم حسابا وهميا على فيسبوك باسم “التيجاني حرشة”.