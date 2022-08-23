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هذه حقيقة اصابة مريضة مقيمة بمستشفى الهادي شاكر ب”جدري القردة”

2022/08/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

توضيحا لما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في اصابة فتاة اصيلة معتمدية الحنشة التابعة لولاية صفاقس، بجدري القردة، افاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الفتاة البالغة من العمر 20 سنة تقيم حاليا بقسم الامراض السارية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر اثر اصابتها بطفح جلدي يشتبه مبدئيا أن يكون ما يعرف بمرض “العنقود” وليس جدري القردة

وأضاف ذات المصدر الطبي، انه للتأكد بشكل قطعي من إصابة هذه الفتاة بفيروس جدري القردة من عدمه، سيتم القيام بالتحاليل التكميلية اللازمة واجراء تحليل بيولوجي “بي سي آر” في غضون الساعات القليلة القادمة، مشيرا الى ان المعطيات الاولية اثبتت ان هذه الحالة ليست وافدة من الخارج ولم تقم باي اتصالات مع احد اقاربها العائدين من الخارج

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