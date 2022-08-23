وزارة الصناعة تعلن عن انتهاء مدة صلوحية امتياز شركة “مسكار” منذ تاريخ 8 جوان 2022

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الثلاثاء، عن انتهاء مدة صلوحية امتياز شركة “مسكار” منذ تاريخ 8 جوان 2022، بعد استغلاله 30 سنة من طرف شركة “شال” بنسبة 100 بالمائة.

ويعتبر حقل “مسكار” من أهم حقول إنتاج الغاز في تونس حيث يمثل إنتاجه 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز.

وافادت وزارة الصناعة في بلاغ صادر عنها، ان شركة “شال” قد وافت مصالح الوزارة منذ جوان 2021، باعتزامها عدم مواصلة استغلال امتياز “مسكار” ما بعد 8 جوان 2022 وإرجاعه للدولة التونسية باعتبار توجهها للاستثمار في الطاقات المتجددة، بالرغم من اعتماد تشغيلها لحقل “مسكار” على كفاءات ويد عاملة تونسية بنسبة 99 بالمائة. وأوضحت في ذات السياق، أنّه قد وقع بلورة استراتيجية السلطة المانحة والمتعلقة بكيفية مواصلة استغلال الحقل المذكور وعرضها على أنظار مجلس وزراء وتم على إثره إقرار منح امتياز “مسكار” لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100 بالمائة وذلك طبقا للفصل 2.39 من مجلة المحروقات.

وتمّ، بحسب المصدر ذاته، اعداد اتفاقية جديدة تمت المصادقة عليها صلب مجلس وزراء وذلك بمقتضى مرسوم عملا بإحكام الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وصدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 70 المؤرخ في 21 جوان 2022

ومن ثم تمّ إصدار قرار تأسيس امتياز “مسكار” بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة الصادر بالرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 16 اوت 2022 المتعلق بمنح الامتياز للمؤسسة التونسية الأنشطة البترولية بنسبة 100 بالمائة وذلك لمدة صلوحية بـ 26 سنة.