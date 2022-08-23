اثر اصابته بكورونا : الوزير الأول الياباني فوميو كيشيدا سيشارك عن بعد في كافة اشغال تيكاد 8 بتونس

افادت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج،مساء الثلاثاء، في بلاغ لها انه وعلى إثر الإعلان عن إصابة الوزير الأول الياباني، فوميو كيشيدا، بفيروس كورونا، يُواصل الجانبان التونسي والياباني مشاوراتهما بشكل حثيث لضمان أفضل شروط النجاح للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي ستقام في تونس يوميْ 27 و28 أوت الجاري

وذكرت الوزارة أن الوزير الأوّل الياباني قد أكّد، وفق بلاغ صادر عن الحكومة اليابانية، “مُشاركته عن بُعد في كافّة أشغال الندوة”، مشددا في هذا الصّدد على الأهمية التي يوليها اليابان لنجاح ندوة “تيكاد 8” التي قال انها “ستُمثّل الإطار الأمثل للتباحث، على أعلى مُستوى ولأوّل مرّة إثر جائحة كوفيد-19، حول مُستقبل الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان والآليّات الملموسة الكفيلة بتعزيزها وضمان استدامتها”.

ووفق وزارة الخارجية ، أبرز الوزير الأول الياباني أن ندوة “تيكاد 8” تمثل فرصة للتأكيد مجددا على التزام اليابان بأن يظلّ شريكا فاعلا واستراتيجيا لإفريقيا، علما وأن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيترأس حضوريّا وفد بلاده المشارك في أشغال الندوة.

واكدت وزارة الخارجية “جاهزية تونس التامة ” لاحتضان “تيكاد 8 ” وإنجاح مختلف فعالياتها وذلك بالتنسيق الكامل مع الجانب الياباني والاتحاد الإفريقي ومختلف الجهات المشاركة في التنظيم، حتى تكون هذه الندوة الدولية “محطة فارقة على درب الشراكة الإفريقية- اليابانية والإفريقية-الإفريقية ودفعا لتعزيز الاستثمارات الخارجية بتونس”.

وكان متحدث باسم مجلس الوزراء الياباني قد قال قبل يومين أن فوميو كيشيدا أصيب بفيروس كوفيد-19 وفق ما أظهرتهُ نتائج التحاليل المخبرية يوم 21 أوت الجاري بعد ظهور الأعراض عليه.

وسيحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة و مدينة الثقافة مختلف فعاليات هذه الندوة الدولية التي حصلت تونس في فيفري 2020 على الموافقة على احتضان نسختها الثامنة .

وأطلقت الحكومة اليابانية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية “تيكاد” منذ سنة 1993 بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفاعلين في إفريقيا والشركاء ورفع التحديات التي تواجهها القارة.

ويعتبر “تيكاد” مؤتمرا متعدد الأطراف يجمع المنظمات الدولية والدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية في على مستوى القارة الإفريقية. وخصصت الحكومة اليابانية خلال قمة تيكاد 7 مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة.