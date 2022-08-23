مدنين: وزارة التربية تمكّن 17 تلميذا من المتحصلين على معدل 15 فما فوق في مناظرة “النوفيام” من الالتحاق بالمعهد النموذجي بمدنين

تحصّل 17 تلميذا بولاية مدنين تتراوح معدلاتهم في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجيّة “النوفيام” بين 15 و15.27، على الموافقة للاتحاق بالمعهد النموذجي بمدنين بمقتضى قرار صادر، أمس الاثنين، عن وزارة التربية ، وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين محرز نجيب بن حميدة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن قرار الوزارة يقضي بتمكين التلاميذ المتحصلين على معدل من 15 فما فوق في مناظرة “النوفيام” من الالتحاق بالمعاهد النموذجية، ليرتفع بذلك عدد التلاميذ الموجهين الى المعهد النموذجي بمدنين الى 119 تلميذا، معتبرا أن هذا العدد لن يطرح اشكالا على مستوى المؤسسة وسير الدروس داخل القسم رغم الترفيع في طاقة استيعاب المعهد الى 100 تلميذ بطاقة اضافية تبلغ 25 تلميذا.