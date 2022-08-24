تسريبات: قرارات تحجير سفر في حقّ رئيسي حكومة و نواب سابقين #خبر_ عاجل

مو المنتظر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة قرارات تحجير سفر في حق عدد من الشخصيات السياسية التي تقلدت مناصب طيلة العشر سنوات التي تلت الثورة التونسية.

ووفق ما أورده موقع “حقائب أون لاين” فإن قرارات تحجير السفر ستشمل شخصيتين كانتا قد شغلتا منصب رئيس حكومة خلال العشر سنوات الماضية .

كما ستمشل قرارات تحجير السفر نوابا كانوا في البرلمان الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وكذلك نوابا من برلمان 2019 المنحل.

وسيتم كذلك تحجير السفر عن عدد من الوزراء السابقين الذين شغلوا مناصب طيلة السنوات التي أعقبت سنة 2011.

وستصدر قرارات تحجير السفر تمهيدا للتحقيق مع عشرات الأشخاص في قضية سوء تصرف هبات وقروض واختلاس أموال تحصلت عليها الدولة من الخارج.