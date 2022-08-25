الاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة “تيكاد 8” محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الخارجية

مثّلت “الاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا”، محور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

وأسدى رئيس الجمهورية، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، “تعليماته بخصوص عدد من القضايا المطروحة في إفريقيا والعالم كلّه، فضلا عن المقاربة التونسية المتعلّقة بمعالجة هذه القضايا حتى تخرج القارة الإفريقية والإنسانية من الوضع الذي مرّت به ولا يزال مستمرا، حتى وإن تغيّرت الوسائل وتغيّر التاريخ”، وفق نصّ البلاغ.

وسيحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة ومدينة الثقافة يومي 27 و28 أوت الجاري، مختلف فعاليات ندوة “تيكاد” الدولية التي حصلت تونس في فيفري 2020 على الموافقة على احتضان نسختها الثامنة.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى تونس. وفي هذا السياق، كان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد استقبل في وقت سابق اليوم الخميس، الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر.

ويعتبر “تيكاد” مؤتمرا متعدد الأطراف يجمع المنظمات الدولية والدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية في على مستوى القارة الإفريقية. وخصصت الحكومة اليابانية خلال قمة تيكاد 7، مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة.