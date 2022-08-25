العمل الحكومي وتزويد الأسواق ومؤتمر تيكاد، أبرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة

مثلت ملفات سير العمل الحكومي وتزويد الأسواق ومؤتمر تيكاد 8، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.

وتطرق هذا اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، إلى “جملة من القضايا المتصلة بالعمل الحكومي، على وجه العموم، وإلى التأمين الطبيعي للسوق بحاجيات المواطن، مع ضرورة محاسبة كل من يسعى بشتى الطرق إلى افتعال الأزمات بإخفاء جملة من البضائع أو بالترفيع في الأسعار والمضاربة غير المشروعة”.

وأكد رئيس الجمهورية على أن “تقوم كل مؤسسات الدولة بدورها، وأن يقوم القضاء بدوره في تتبع الذين يعملون على تعطيل توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية صارت معلومة لدى الجميع”، بحسن ما نقله نص البلاغ.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء الموقف التونسي في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 8) التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت الجاري، والمحادثات التي ستتم بين تونس وضيوفها في إطار هذه الندوة أو على هامشها.

وسيحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة ومدينة الثقافة مختلف فعاليات هذه الندوة الدولية التي حصلت تونس في فيفري 2020 على الموافقة على احتضان نسختها الثامنة.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى تونس. وفي هذا السياق، كان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد استقبل في وقت سابق اليوم الخميس، الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر.

ويعتبر “تيكاد” مؤتمرا متعدد الأطراف يجمع المنظمات الدولية والدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية في على مستوى القارة الإفريقية. وخصصت الحكومة اليابانية خلال قمة تيكاد 7 مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة.