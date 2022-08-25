أكثر من 6 ملايين و 381 ألف شخص يستكملون التلقيح ضد كورونا منذ 13 مارس 2021 والى حدود 24 أوت الجاري

استكمل 6 ملايين و 381 ألفا و 648 شخصا التلقيح ضد كورونا منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021 والى حدود 24 أوت الجاري، حسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة، اليوم الخميس.

وأوضحت أن 4 ملايين و 690 ألفا و 296 شخصا تلقوا جرعتين و مليونا و 691 ألفا و 352 شخصا وقع تطعيمهم بجرعة واحدة باعتبار ان اللقاح مكون من جرعة واحدة او ان الاشخاص قد اصيبوا سابقا بكورونا.

وبلغ عدد الجرعات ليوم 24 أوت الجاري 615 جرعة منها 156 شخصا توافدوا على مراكز التلقيح لتلقي الجرعة الاولى وبلغت عدد جرعات الجرعة الثانية 64 والجرعة الثالثة 319 والجرعة الرابعة 63 وجرعة السفر 13 جرعة.

وارتفع بذلك اجمالي الجرعات الى 13 مليونا و 234 الفا و 448 جرعة الى حدود 24 أوت الجاري منها 7 ملايين و 204 آلاف و 678 جرعة اولى و 4 ملايين و 690 الفا و 296 جرعة ثانية ومليون و 235 الفا و 972 جرعة ثالثة و 67 الفا و 220 جرعة رابعة و 36 الفا و 282 جرعة السفر.