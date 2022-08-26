كاسيميرو يتمنى بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد

يأمل كاسيميرو الوافد الجديد على مانشستر يونايتد أن يظل زميله كريستيانو رونالدو في النادي وسط تكهنات كثيرة بشأن مستقبل المهاجم البالغ عمره 37 عاما.

ويتردد أن رونالدو، الذي انتقل إلى يونايتد من يوفنتوس الموسم الماضي، يريد الرحيل عن أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل إلى رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم.

وغاب المهاجم البرتغالي عن التشكيلة الأساسية خلال الفوز 2-1 على ليفربول يوم الاثنين الماضي رغم أن المدرب إيريك تن هاغ قال إنه لا يزال ضمن خططه لهذا الموسم.

وقال كاسيميرو لشبكة (ئي.إس.بي.إن) عن رونالدو الذي كان أيضا زميله في ريال مدريد “إنه يعرف أنني أحترمه كثيرا. أتمنى أن يظل معنا لأنه لاعب رائع”.

وأضافف “نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. إنه يمنحك الكثير من الأهداف ويعشق الفوز ويتمتع بصفات القائد. إنه مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وتابع “لقد اقتربنا من بعضنا البعض بسبب اللغة أيضا. منذ اليوم الأول هنا ساعدني في كل شيء. إنه يساعدني كثيرا. أتمنى حقا أن يظل معنا”.

ومن المحتمل أن يشارك لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي انضم إلى يونايتد من ريال مدريد في صفقة قيل إن قيمتها بلغت 70 مليون يورو (69.80 مليون دولار)، في أول مباراة له مع الفريق أمام ساوثامبتون غدا السبت.

ويحتل يونايتد المركز 14 في جدول ترتيب البطولة الانقليزية برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاث مباريات.