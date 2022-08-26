سليانة: ” نوردو” يعتلي لأول مرة ركح مهرجان مكتريس الدولي ويمتع الألاف من الجماهير وسط تنظيم محكم

إعتلى الفنان “نوردو”، ليلة أمس الخميس، لأول مرة ركح مهرجان مكتريس الدولي بسليانة في دورته الخمسين تحت هتاف كبير من الجماهير ووابل من التصفيق والصراخ.

سهرة شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا قدر بحوالي أكثر من 5 ألاف شخص، حيث كانت الطوابير طويلة جدا أمام الموقع الأثري بمكثر، قبل 4 ساعات من إنطلاق العرض، ليكون الجمهور، من مختلف الشرائح العمرية، حاضرا في الموعد دون ان يشعر بملل طول الانتظار.

لم يتوان الفنان مروان “نوردو”، على مغازلة جمهور مكتريس، مؤكدا أن لسانه يعجز عن وصف سعادته بلقاء جمهور ولاية سليانة بإعتباره أصيل الجهة، وإستهل عرضه بأغنية “يادنيا” ليقدم بعد ذلك باقة من أغانيه “عربوش” و”نبات نحارب” و”الأصحاب” وأغنيته الجديد “شوك العديان”

وبطلب من الجمهور، ردد “نوردو” أغنيتي “يادنيا” و”عربوش” لأكثر من مرتين، وعبر أثناء عرضه عن سعادته بالجماهير الغفيرة، قائلا أنها ثمرة عمل لسنوات عديدة

من جهتهم، أكد عدد من الشباب الذى كان في الموعد في تصريحات متطابقة ل”وات” أن حفل” نوردو ” بمهرجان مكتريس الدولي “كان ناجحا 100 بالمائة”، نظرا لحسن التنظيم رغم العدد الكبير للحاضرين الذين قدموا من جل المعتمديات ومن الولايات المجاورة، واعربت إحدى المقيمات بالخارج (ألمانيا)، عن سعادتها واستمتاعها بحضور الحفل.

وتتواصل فعاليات مهرجان مكتريس الدولي إلى غاية يوم 30 أوت الجاري وسيكون حفل الاختتام بحفل للفنان “لطفي بوشناق”.