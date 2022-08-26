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بطولة أمريكا المفتوحة : أنس جابر تواجه الأمريكية برينغل في الدور الاول

2022/08/26 أخبار, المصدر, رياضة

تواجه اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 5 عالميا في مستهل مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، نظيرتها الأمريكية ماديسون برينغل المصنفة 63 عالميا يوم الاثنين 29 أوت الجاري.

وفي صورة تجاوزها للأمريكية ماديسون برينغل، ستلتقي جابر السلوفينية تامارا زيدناسك المصنفة 82 عالميا في الدور الثاني، ومن بعدها الاسبانية سارة سوربيس تورمو المصنفة 46 عالميا أو الأمريكية شيلبي روجرز المصنفة 31 عالميا في الدور الثالث. .

يذكر أنّ أنس جابر تحمل في رصيدها 3 بطولات، حيث فازت العام الماضي ببطولة بيرمينغهام ( 250 نقطة ) و العام الحالي ببطولة مدريد للماسترز ( 1000 نقطة) و ببطولة برلين (500 نقطة).
كما يعد وصولها الى نهائي ويمبلدون في شهر جويلية الماضي أفضل انجاز لأنس جابر في البطولات الأربع الكبرى “الغراند سلام”.

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