عاجل: هذا ما قرّره القضاء في حقّ راشد الخياري

قرّر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس رفض الافراج عن النائب السابق للبرلمان المنحلّ راشد الخياري وتأخير مواصلة النظر في الاعتراض المقدم من الخياري الى شهر سبتمبر المقبل.

وكان راشد الخياري مثل أمس الخميس بحالة ايقاف أمام المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل وذلك على خلفية شكاية مرفوعة ضده من طرف وزارة التربية الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والتي أحالتها بدورها الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بسبب زيارة أداها الخياري الى معهد” النور” للمكفوفين ببن عروس ونشره على الفايسبوك لصور أطفال قصّر يدرسون بالمعهد.