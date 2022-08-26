كاس العرب اقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره اليمني 1-1

اكتفي المنتخب التونسي لكرة القدم (اقل من 17 سنة) بالتعادل مع نظيره اليمني 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب التي تحتضنها الجزائر.

وافتتح المنتخب التونسي التسجيل عن طريق عبد الرحمان العرقي قبل ان يتمكن المنتخب اليمني من ادراك التعادل بواسطة محمد جابر الهندي.

وكان المنتخب التونسي قد تعادل مع نظيره الليبي صفر-صفر في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة الافتتاحية.

وفي الجولة الختامية للدور الاول، يلعب المنتخب التونسي امام نظيره العماني في حين يتبارى المنتخب الليبي مع نظيره اليمني انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

ويتاهل صاحيا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

