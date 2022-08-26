الإعلان قريبا عن إحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الجمعة أنه سيتم قريبا الإعلان عن إحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

جاء هذا التصريح خلال ندوة انتظمت اليوم بعنوان “التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية” بالمركز الدولي للبحوث والدراسات والتكوين حول الإعاقة (بسمة) في إطار الفعاليات الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا

وأوضح مالك الزاهي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة سيحل محل المركز الدولي للبحوث والدراسات والتكوين حول الإعاقة (بسمة) بمنطقة قمرت بالعاصمة

وأفاد بأن المركز الجديد سيضم 24 مركز تربية مختصة في 24 ولاية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل بالتنسيق مع الجمعيات التي تعنى بالتربية المختصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لتنشيط هذا المركز

وأضاف الزاهي ان وزارته ستطرح مشروع إحداث هذا المركز إضافة إلى مشروع تأهيل مراكز التربية المختصة في 24 ولاية على الممولين اليابانيين المشاركين في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا التي تنتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة يومي السبت والأحد 27 و28 أوت الجاري

وكشف أن حجم التمويلات التي تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول عليها لإنجاز هذين المشروعين من قبل اليابان يفوق 60 مليون دينار، مفيدا بأن اليابان عبرت عن استعداداها لدعم تونس في مجال الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات ذوي الاحتياجات الخصوصية

وشدد على حرص وزارة الشؤون الاجتماعية للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية في المرحلة المقبلة، منتقدا في الوقت ذاته ما اعتبره تهميشا لهذه الفئات في السنوات الماضية حيث لم تتجاوز نسبة إدماجهم في الحياة المهنية 2 بالمائة فقط

وأكد أن الحكومة تسعى للترفيع من نسبة الادماج لفائدة ذوي الإعاقة وفق مقاربة جديدة تهدف إلى مزيد إدماجهم في الحياة المهنية والمجتمع