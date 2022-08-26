توننداكس ينهي حصّة الجمعة على ارتفاع بنسبة 33ر0 بالمائة



أنهى “توننداكس” حصّة، الخميس، على ارتفاع بنسبة 33ر0بالمائة، مدركا النقطة 79ر7971، وسط حجم تداول بقيمة 8ر14 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم الشركة التونسية للبلور قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة لتبلغ قيمته 820ر8 دينار، ليجذب السهم مبادلات بقيمة 221 الف دينار.

وتطوّر سهم السكنى بنسبة 9ر3 بالمائة وأقفل عند سعر 640ر2 دينار، وسط مبادلات بقيمة 6 الاف دينار.

في المقابل، تراجع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 16ر2 بالمائة وأقفل سعره في حدود 620ر3 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 28 الف دينار.

وتقهقر سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 11ر2 بالمائة ووبلغ مستوى 390ر1 دينار دون تسجيل أي مبادلات.

وكان سهم شركة ادوية، الاكثر تبادلا خلال الحصة، اذ استحوذ على قيمة 6ر12 مليون دينار من المعاملات، أي حوالي 85 بالمائة من إجمالي المبادلات، وأقفل السهم على ارتفاع بنسبة 2ر1 بالمائة (950ر5 دينار).