رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكّد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أهميّة المناخ الاقتصادي والاستثماري، الذي تتميز به تونس، مبرزا ضرورة التشجيع على الاستثمار وخلق فرص التشغيل ودعم القطاع الخاص.

وأفاد بلحاج خلال لقاء جمعه صباح، الجمعة، رفقة وفد عن مؤسسة التمويل الدولية، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة أنّ اختيار تونس لتنظيم أشغال ندوة طوكيو للتنمية في أفريقيا “تيكاد 8″، يومي 27 و28 أوت 2022، يعدّ خير دليل على تميّز كفاءاتها وقدراتها البشرية وعلى أهمية موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.

إستقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، صباح، الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة يتقدمه نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

وأكّدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بالمناسبة، الحرص على المضي في تعزيز أطر التعاون مع البنك الدولي على مستوى مشاريعه في تونس والعمل على دعم التوجهات الإصلاحية الهيكلية، التّي تعمل الحكومة على تحقيقها، خاصّة، منها ذات البعد الاجتماعي ودعم القطاع الخاص ومساندة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

وتناول اللّقاء جملة من الملفات المتعلّقة بالوضع الاقتصادي ومشاريع البنك الدولي في تونس فضلا عن استعراض عدد من الإصلاحات، التّي تقوم بها الحكومة، والتي تهدف خاصّة إلى تحقيق التوازنات الماليّة والنهوض بالواقع الاقتصادي وترمي إلى تجاوز الظرف الاجتماعي الراهن والتقليص من نسبة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في رفع نسبة النمو.