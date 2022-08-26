اتصالات تونس في خدمة الابتكار شريك في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8)

اتصالات تونس وفية لالتزامها بتسهيل الابتكار في تونس، وباعتبارها الشريك الأول للشركات المبتكرة، ستبرز بحضورها من خلال المشاركة الفاعلة في الندوة الدولية الثامنة لطوكيو حول التنمية في أفريقيا تيكاد 8، الذي ستنعقد في تونس يومي 27 و28 أوت 2022.

هو مؤتمر اقتصادي يجمع ما يقارب 300 شركة يابانية وإفريقية وتونسية سيشاركون في 10 أنشطة موازية (مؤتمرات وورشات عمل) في مجالات مختلفة.

وسيقدم القطاع الخاص التونسي قرابة 81 مشروعا استثماريا بقيمة 2.7 مليار دولار للمستثمرين الأفارقة واليابانيين خلال هذا المؤتمر.

تراهن تونس في هذا الحدث على تطوير تعاونها مع اليابان، والذي يركز على الابتكار والتكنولوجيا وتحقيق نمو مستدام وشامل مع تقليص التفاوتات الاقتصادية.

منذ عام 1993، يتعامل تيكاد مع مختلف الموضوعات المتعلقة بتنمية إفريقيا وفقًا للمبادئ الأساسية لملكية البلدان الأفريقية. وستدرج شراكات التنمية الجيّدة والأمن البشري والتنمية في أفريقيا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في جدول أعمال الندوة.

تدعم اتصالات تونس الابتكار منذ سنوات وتعمل على خلق المناخ المناسب لها لتزدهر من خلال استثماراتها المستمرة في البنية التحتية للاتصالات في تونس، فضلاً عن التزامها بريادة الأعمال الاجتماعية والإدماج الرقمي وتكافؤ الفرص في جميع أنحاء تونس. هذا من أجل استخدام قوتها الإيجابية في التنمية المستدامة والشاملة وذلك من خلال إطلاق برنامجها الجديد “إشملني”.

وعلى هامش هذه الندوة، ستعرض اتصالات تونس حلولها الاتصالية المتطورة الموجهة للمؤسسات لمساعدتها على تصميم حقبة جديدة من التكنولوجيا.