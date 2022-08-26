كورونا: تسجيل 374 إصابة جديدة وحالتي وفاة بتاريخ 25 أوت الجاري

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، أنه تم يوم أمس الخميس 25 أوت الجاري وإلى حدود منتصف الليل، رصد 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إثر إنجاز 3137 تحليلا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 11,92 بالمائة.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها، بأنه تم التصريح يوم أمس بحالتي (2) وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشيرة أيضا إلى أنه تم إيواء حالتين جديدتين بالمستشفيات والمصحات الخاصة، خلال اليوم ذاته، مقابل تعافي 149 مصابا.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى حدود أمس، 29 ألفا و233 وفاة، بينما بلغ العدد الاجمالي للإصابات بهذا الفيروس 1 مليون و143 ألفا و167 اصابة، تعافى منهم 1 مليون و128 ألفا و446 شخصا.

يذكر أن 6 ملايين و381 ألفا و744 شخصا استكملوا إلى حدود أمس التلاقيح ضد كورونا، وذلك منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 .