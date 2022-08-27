مقتل ممثل كوميدي في إشتباكات بليبيا

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، أن الممثل الليبي الشاب مصطفى بركة لقى مصرعه إثر إصابته برصاصة طائشة، نتيجة الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة طرابلس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكان الممثل الشاب يقوم بتصوير الاشتباكات العنيفة التي تجري في شوارع طرابلس على سبيل التوثيق، وقال في آخر فيديو بث مباشر له “صورة أخيرة قبل ما نموت”.

وشارك الممثل مصطفى بركة في عدة أعمال رمضانية، وأدى دور بطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية، ظهر أول مرة للجمهور من خلال الشاشة الصغيرة سنة 2014 في السلسلة الهزلية العشوائيون الجزء 1 وأدى دور البطولة. شارك سنة 2014 في السلسلة الكوميدية “العندليبي” إلى جانب الممثل القدير فرج عبدالكريم.