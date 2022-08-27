تيكاد8: توقيع 4 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص التونسي والياباني

تمّ الإعلان، السبت، عن توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مؤسّسات تونسيّة ويابانية، خلال منتدى الأعمال، المنتظم في إطار ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا “تيكاد 8″، المنعقد بتونس يومي 27 و28 أوت 2022.

وتتعلّق مذكرات التفاهم بتسهيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وإنجاز مشروع مشترك لتطوير مجال التأمين في تونس ودراسة إمكانية تحلية المياه وتوليد الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة تويوتا، وأيضا، في مجال الاتصالات الرقمية.

وأمضت تونس، السبت، أيضا، بقصر المؤتمرات اتفاقيتي إطار للتعاون مع جمهورية الرأس الأخضر وغينيا بيساو بهدف تطوير علاقات التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية، وفق ما أكده منسق الإعلام ب”تيكاد8″، محمد الطرابلسي.

وذكر الطرابلسي بأنّ الحكومة اليابانية قدّمت موافقتها على المبدأ لتستفيد تونس من قرض بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 321 مليون دينار) لتمويل سياسات التنمية في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 للحماية الاجتماعية في تونس، موضحا أنّ هذا الاتفاق لن يكون نهائيا إلاّ بعد انتهاء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، شينيشي ناكاتاني، فقد تمّ توقيع 92 مذكرة تفاهم، على هامش المنتدى، بين المؤسسات اليابانية والإفريقية. وتنشط المؤسسات الافريقية المعنية، خاصّة، في بلدان على غرار مصر وأثيوبيا وكينيا والكوت ديفوار وغانا وجزر الموريس وناميبيا وانغولا والسنغال وأوغندا وجنوب أفريقيا وجمهورية كونغو الديمقراطية.

وشملت مذكرات التفاهم مجالات الرقمنة والفلاحة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وبناء المدارس والاقتصاد الأخضر والخدمات والصناعة المحلية للمنتجات الالكتورنية والعلامات المرورية والتكنولوجيا الرقمية. كما شملت هذه المذكرات قطاعات المعادن والنفط والغاز فضلا عن تقوية العلاقات الافريقية اليابانية وإنجاز أهداف التنمية المستديمة.