البنك الإفريقي للتنمية مستعد لمواصلة دعم تونس لتحقيق أهدافها التنموية

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية اديسينا اكينومي مواصلة البنك دعم تونس في تحقيق أهدافها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أكونومي، خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، صباح، السبت، على هامش قمّة مؤتمر تنمية الافريقية” تيكاد 8″ حرصه على التنسيق مع تونس لتجسيم مبادرة البنك الرامية إلى إحداث بنك خاص بالمبادرات الشابة في افريقيا.

وشكّل اللقاء، الذّي حضره مدير المكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، فرصة لبحث سير التعاون المالي بين تونس والبنك وبرنامج العمل لسنة 2023، خاصّة، على مستوى دعم الميزانية والمساهمة في تمويل عدد من المشاريع والبرامج في المجالات ذات الأولويّة.

وشدّد سعيّد على حرص الحكومة التونسيّة على مواصلة التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع البنك الإفريقي للتنمية، خاصّة، في المرحلة القادمة وذلك من خلال تمويل بعض المشاريع، التي سيتم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025.

ولفت إلى مواصلة التشاور حول إمكانية المساهمة في تصميم وتنفيذ مشاريع مهيكلة تمكّن من تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير قطاع الفلاحة وخصوصا مردودية الزراعات الكبرى، والصناعات التحويلية وإحداث أقطاب جهويّة متخصّصة.

تطرّق سعيّد إلى أهميّة الاستفادة من خبرة البنك وإمكانياته لوضع آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب إحداث قطب إقليمي للصناعات الدوائية واللقاحات بتونس.

وأكّد الجانبان أهميّة الفرص، التّي يتيحها انعقاد تيكاد 8 في تونس في إطار التعاون الثلاثي مع اليابان خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، وذلك من خلال توظيف الخبرة والقدرات التكنولوجية اليابانية والموارد المالية والتقنية لمؤسسات التمويل الدولية.