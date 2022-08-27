تونس تطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2022 للاكتتاب لتعبئة 350 مليون دينار

تطرح تونس القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2022، للاكتتاب خلال الفترة من 5 الى 41سبتمبر 2022، لتعبئة مبلغ 350 مليون دينار قابل للترفيع علما وانه يوجد أمام المكتتبين 3 أصناف تختلف عن بعضها وفق المبالغ المكتتبة والعائدات.

وحدّد تاريخ الانتفاع بالفوائد، وفق قرار صادر عن وزارة المالية نشر بالرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2022 ليوم 26 أوت 2022 بداية من يوم 16 سبتمبر 2022 علما وانه يمكن غلق الاكتتاب قبل 14 سبتمبر 2022 أو التمديد فيه.

ويتيح الصنف “أ” المخصص للأشخاص الطبيعيين فرصة للاكتتاب في أسهم بقيمة إسمية في حدود 10 دنانير لكل سهم على أن يتم سدادها خلال 5 سنوات منها 3 سنوات إمهال ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب الاختيار.

ويوفر صنف “ب ” سندات بقيمة إسمية لكل سند بقيمة 100 دينار على أن يتم السداد خلال 7 سنوات منها سنتي إمهال ويسدد أصل السندات على 5 أقساط متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب الاختيار.

ويتيح القرض الرقاعي الوطني فرصة الاكتتاب ضمن الصنف “ج” بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة .

وانطلقت عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني، خلال شهر جوان لتعبئة 350 مليون دينار بعد نجاح الاكتتاب في القسط الاول وتعبئة 520 مليون دينار أي بزيادة بحوالي 150 بالمائة عن المبلغ المطلوب.

وتحتاج تونس وفق قانون المالية لسنة 2022 وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي، إلى إصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار على 4 أقساط وقد أغلق الاكتتاب في القسط الاول يوم 18 مارس 2022.