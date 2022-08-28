النيابة العمومية ببنزرت تأذن بفتح بحث تحقيقي بشان وفاة أحد الاشخاص بعد إيقافه

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية، وليد عاش بالله، اليوم الأحد، بأنه تم الاذن بفتح بحث تحقيقي بشأن وفاة أحد الأشخاص أمس السبت، بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، بعد إيقافه من قبل المصالح الأمنية.

وبين المصدر ذاته، أنه حالما تم إخطار النيابة العمومية بقبول جثة أحد الاشخاص بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، بعد تحويلها من مستشفى منزل بورقيبة، تحول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان، وتم الإذن بعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعي للتشريح، وفتح بحث تحقيقي وتعهيد أحد قضاة التحقيق لتحديد أسباب الوفاة.

يشار إلى أن واقعة الحال، وفق مصادر متطابقة، تتمثل في أن المتوفي محل مناشير تفتيش في عدد من القضايا، وتم خلال حملة أمنية موسعة نفذت بمنطقتي منزل بورقيبة وتينجة، إلقاء القبض عليه من قبل المصالح الامنية، بعد تحصنه بالفرار، لكن صحته تعكرت في الأثناء، فتم نقله على جناح السرعة للمستشفى، لكنه فارق الحياة.

وقد شهد مدخل مدينة تينجة ليلة أمس، حالة احتقان كبير وغلق للطريق، بعد إشعال عجلات مطاطية، تعبيرا عن احتجاج عدد من المتساكنين على وفاة ذات الشخص المعني.