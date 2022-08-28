بودن تجتمع بمديرة منظمة التجارة العالمية وتؤكد أن تونس ستضاعف الانتاج خاصة في الحبوب

قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقائها السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة، بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية “نغوزي أوكونجو إيويالا”، إن تونس تتجه نحو مضاعفة الإنتاج، خاصة على مستوى إنتاج الحبوب و”ذلك في عملية استباقية عبر تشجيع الفلاحين ودعمهم”، وفق تعبيرها.

وأوضحت بودن، خلال اللقاء المنعقد بمناسبة احتضان تونس لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، أن “هناك برنامج متكامل لتأمين عملية الخزن ودعم الفلاح وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة من خلال الرفع من الإنتاج والانتاجية”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الأحد.

كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة إرساء حوار بين الدول الافريقية، أو ما يعرف بحوار “جنوب جنوب “، من أجل إرساء شراكة دائمة تهدف إلى تجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول الملائمة لتوفير الأمن الغذائي.

بدورها، دعت مديرة منظمة التجارة العالمية إلى العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتجاوز المخاطر الحالية خاصة في ظل ما تعانيه الشعوب من تداعيات إثر أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانيا.

وحثت الدول الإفريقية على اتخاذ الحلول والآليات الكفيلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي عبر تشجيع الفلاحين وتقديم الدعم لهم على مستوى الإنتاج والتخزين.

كما أبرزت أهمية الصناعة الصيدلانية وصناعة اللقاحات بصفة خاصة، مؤكدة على ضرورة تمتيع الدول الإفريقية، بصفة استثنائية لمدة خمس سنوات، بالملكية الفكرية الخاصة لهذه اللقاحات.

وثمنت مديرة المنظمة ما وصلت إليه الصناعات الصيدلانية في تونس من تطور، حاثة الدول الإفريقية على تطوير صناعاتها الدوائية من أجل توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

ودعت أيضا إلى تفعيل الإجراءات في ما يخص الصيد البحري وذلك للمحافظة على التنوع البيئي.