نشرة متابعة: استمرار للاضطرابات الجوية اليوم الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرته لصباح اليوم الأحد، أن الاضطرابات الجوية ستتواصل خلال هذا اليوم ليكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب.

وأشار المعهد، في بلاغ، إلى أن “إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة مطروحة أيضا”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.

وذكر أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر سيكون قليل الاضطراب إلى متموج.