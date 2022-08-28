منوبة: انطلاق مشروع إنجاز جسر بالطريق المحلية رقم 531 على وادي مجردة

ستشهد معتمدية البطان من ولاية منوبة قريبا انطلاق الأشغال الفعلية لتركيز جسرعلى وادي مجردة بالطريق المحلية رقم 531 الرابط بين معتمدية

البطان وبرج التومي على مستوى وادي مجردة، وذلك تعويضا لجسر الحلفاوي الآيل للسقوط منذ سنوات والذي يفوق عمره ال80 سنة.

و تم الشروع في تركيز حضيرة أشغال المشروع الوطني بالمنطقة باشراف وزارة التجهيز ومتابعة الادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة، بعد اسناد الصفقة لإحدى المقاولات

التي ستنطلق في الإنجاز في الأيام القليلة القادمة بعد رصد اعتمادات تناهز ال16 مليون دينار بتمويل من البنك الأوروبي للتنمية.

يأتي ذلك بعد دراسة فنية لوضعية الجسر الممتد على مسافة تناهز ال500 متر مربع، انتهت بتأكيد تآكل بنية جسر الحلفاوي الذي يعود تركيزه الى سنة 1942 وتقادمها

الأمر الذي تطلب الدعوة الى اتخاذ الحيطة والحذر عند المرور عليه وفق اجماع عدد من مواطني الجهة.

وتضم مكونات المشروع الذي تم اعلان طلب عروضه من قبل ادارة الجسور والطرقات بوزارة التجهيز في ماي 2021، بناء الجسر الممتد على مساحة 500 متر منها 150 متر فوق وادي مجردة، وتهيئة وتعبيد الطريق.

وقد وقع الاختيار على عقار موازي للجسر القديم وعلى بعد مسافة منه بعد استيفاء الاجراءات القانونية والعقارية في الغرض، على أن يتم الإبقاء على الجسر القديم الذي

أصبح رمزا تاريخيا بالمنطقة، فضلا عن تضمنه شبكات تزويد بالمياه معلقة على بنايته لايمكن الاستغناء عنها أو تحويلها حاليا.

ويأتي المشروع بعد سنوات من الانتظار والتشكيات من وضعية الجسر المتقادمة التي تهدد سلامة العابرين فوقه اضافة الى تضمنه مسارا وحيدا خلق اشكالا لسنوات لمستعمليه من الشاحنات وحافلات النقل العمومي والسيارات والجرارات وغيرها، اذ على السائقين انتظار مرور القادمين من الوجهة الثانية، الأمر الذي قد يطول أحيانا مع كثرة السيارات وفق تأكيدهم ل(وات).

هذا وتحرص مصالح التجهيز والمصالح الجهوية والمحلية، على انطلاق الأشغال في أفضل الظروف، واستحثاث إنجازها في الآجال التعاقدية، مع متابعة الالتزام

بمعايير السلامة والجودة ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة في مجال الجسور والطرقات والبناءات على الأودية.