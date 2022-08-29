باريس سان جيرمان يفقد أول نقاط في الموسم الجديد بتعادله مع موناكو

خسر باريس سان جيرمان أول نقاط له في الموسم الجديد لبطولة فرنسا لكرة القدم مكتفيا بالتعادل 1-1 على أرضه أمام موناكو يوم الأحد.

وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها نيمار في الدقيقة 70 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وعادلت هدف كيفن فولاند في الدقيقة 20.

ويتصدر حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات. ويتساوى الفريق في النقاط مع أولمبيك مرسيليا ولانس.

وأحرز أليكسيس سانشيز، المنضم حديثا، هدفين ليقود مرسيليا للفوز 3-صفر على نيس في وقت سابق اليوم بينما فاز لانس على أرضه على ستاد رين يوم السبت.

وسجل أولمبيك ليون هدف التعادل في الدقيقة 86 عبر موسى ديمبلي ليتعادل 1-1 في ستاد رانس. ويحتل ليون المركز الرابع بسبع نقاط.