الجامعة الملكيّة المغربيّة تقاطع البطولة العربيّة والافريقيّة للأندية البطلة بتونس

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، اليوم 29 أوت 2022 بلاغا ، تعلن من خلاله مقاطعة المنافسة العربية للأندية البطلة، المزمع تنظيمها بتونس، خلال الفترة الممتدة مابين 17و27 سبتمبر 2022، والتي كان مقررا أن يشارك فيها نادي وداد السمارة.

و أكدت الجامعة في بلاغها أيضا، أنها لن تشارك في البطولة الإفريقية للأندية البطلة، المزمع تنظيمها بتونس، ما بين 28 سبتمبر و10 أكتوبر 2022 والتي كان نادي رجاء أگادير سيشارك في أطوارها.

يعود هذا القرار للأزمة الديبلوماسية بين المغرب وتونس، حيث احتجت المغرب ضد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو. من جهتها استنكرت تونس البلاغ شديد اللهجة الذي نشرته الخارجية المغربية والذي تضمن تحاملا ضد تونس ومغالطة للرأي العام الدولي وسحبت سفيرها من الرباط، للتشاور.