قابس: ولاية قابس منخرطة في مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي

اختتمت، اليوم الاثنين، الزيارة التي قام بها خبيران من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” رفقة أعضاء من اللجنة العلمية لمشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي، الى منطقتي مطماطة ودخيلة توجان بولاية قابس، في نطاق اعداد ملف الحصول على علامة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو والتي ستكون الثالثة من نوعها على المستوى الافريقي.

وزار الخبيران على امتداد ثلاثة ايام، قرى تاوجوت وتمزرط وتشين وزاوية سيدي موسى الجمني ونزل حفري بمطماطة وقريتي توجان وزمرتن وجبل طباقة بدخيلة توجان، واطلعا رفقة أعضاء اللجنة العلمية لمشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي على ثراء المخزون الثقافي بالمنطقة وعلى أهميتها من الناحية الجيولوجية.

وكانت هذه الزيارة قد استهلت بندوة علمية أكد خلالها والي قابس مصباح كردمين والسلط المحلية بمطماطة ودخيلة توجان، انخراط الجهة في مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي والاستعداد الكلي للعمل على تذليل كل الصعوبات التي يمكن ان تعترض هذا المشروع.

وتعلق على مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي امالا كبيرة في تركيز منوال تنموي جديد للمنطقة وفي المحافظة على المخزون الجيولوجي الذي تكتنزه، ويتم العمل على ادراج مطماطة ودخيلة توجان في مشروع الحديقة الجيولوجية بسلسلة جبال الظاهر وجعلها من العناصر الهامة لهذا المشروع الجيولوجي.