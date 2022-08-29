قفصة: الإدارة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية تُوفّر لفائدة الطلبة 3300 سرير بالقطاعين العام والخاص للسنة الجامعية 2022 / 2023

وضعت الإدارة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية بقفصة 3300 سرير موزّعة ما بين القطاعين العمومي والخاصّ، على ذمّة الطلبة الذين يحقّ لهم السكن الجامعي والراغبين في الإنتفاع به، خلال السنة الجامعية 2022 / 2023

وقال المدير الجهوي للديوان بقفصة لزهر العرجي ل”وات” أنّ 20 مبيتا جامعيا بالقطاعين العام والخاص بمدينة قفصة، بطاقة إستيعاب في حدود 3300 سرير، هي الآن جاهزة لقبول الطلبة الذين لهم الحقّ في السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2022 / 2023، بداية من هذا الأسبوع، مشيرا الى أنّ البداية ستكون بطلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، في غرّة سبتمبر المقبل، ثم وبداية من يوم 7 من نفس الشهر بالنسبة لطلبة وطالبات بقيّة المؤسسات الجامعية.

وبيّن لزهر العرجي أن مصالح ديوان الخدمات الجامعية بقفصة تلقّت إلى حدّ الآن 2583 مطلبا في السكن الجامعي بإحد المبيتات بقفصة، من بينها حوالي 1500 مطلب لطلبة جُدد ممّن تحصلوا هذا العام على شهادة الباكالوريا وتمّ توجيههم للدراسة الجامعية بإحدى مؤسسات التعليم العالي بقفصة.

وأكّد على قدرة مصالح الديوان بقفصة على تلبية طلبات كلّ الطلبة بخصوص السكن الجامعي قائلا ” لا نتوقّع نُقصا في عدد الأسرّة المُخصّصة لسكن الطلبة الرّاغبين في ذلك من بين الذين لهم الحقّ في السكن الجامعي”.

كما تشمل خدمات ديوان الخدمات الجامعية بقفصة، جانب الإطعام الجامعي، حيث يوجد بمنطقة سيدي أحمد زروق، وهي الضاحية التي بها أكبر عدد من مؤسسات التعليم العالي بقفصة، مطعمان جامعيان بطاقة إستيعاب تقدر ب 1000 كرسي بكلّ مطعم منهما، وقادران على توفير إطعام 5 آلاف طالب في اليوم الواحد.

وأعلن المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة من جهة أخرى عن الشروع في قبول مطالب الإستفادة بالمنح الجامعية بداية من غرّة سبتمبر المقبل.