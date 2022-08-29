القضاء الإماراتي يصدر قراره بخصوص القضايا المتعلّقة بسليم شيبوب

أكد المحامي طيب بالصادق في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 29 أوت 2022 أن القضاء الإماراتي برّأ منوبه رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي من التهم الموجهة إليه وقرّر عدم تسليمه إلى تونس.

كما أكّد بالصادق أنّ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” سبق أن شطبت من منظومتها بطاقات الجلب الدولية الصادرة في حق منوبه، لافتاً إلى أنّ دولة اليونان كانت قد أنصفت الرياحي، معبرا عن أمله في أن ينصف القضاء التونسي منوبه.

وأشار المحامي طيب بالصادق إلى أنه تنقل في وقت سابق إلى فرنسا وتحصل من الإنتربول في مدينة ليون قرارا بشطب ثلاث بطاقات جلب دولية صدرت ضد سليم الرياحي ولكنّه خيّر عدم الإعلان في حينها، مؤكدا أن منوبه أصبح اليوم في حلّ من كل التتبعات الدولية، وفق تعبيره.