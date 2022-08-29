توننداكس يتجاوز عتبة 8000 نقطة لأوّل مرّة في إقفال الإثنين

-واصل توننداكس، الإثنين، نسقه التصاعدي ليتجاوز عتبة 8000 نقطة لأوّل مرّة (8001،34 نقطة) وسط قيمة مبادلات في حدود 3،2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم المغربية للإشهار قائمة الإرتفاعات، وسط، غياب للمبادلات، تقريبا، وزاد سعر السهم بنسبة 5،6 بالمائة (0،190 دينار). يذكر أن السهم تراجع أداؤه منذ بداية سنة 2022 بنسبة 5 بالمائة.

وارتفعت قيمة سهم البنك التونسي، بدوره بنسبة 5،2 بالمائة وبلغ مستوى 5،300 دينار عند الإقفال. وقدّرت المعاملات على السهم ذاته ب247 ألف دينار.

وظهر سهم إلكتروستار من بين الاسهم الأضعف أداء بعد أن فقد 4 بالمائة من سعره وأنهى المعاملات عند 0،710 دينار ليعمّق بذلك من أدائه السلبي منذ بداية سنة 2022 الى نسبة 14،5 بالمائة.

وفقد سهم لاندور 3،5 بالمائة من قيمته وأقفل عند 7،710 دينار. وشهد السهم أداء ضعيفا خلال سنة 2021 في ما قدّرت نسبة تراجعه، منذ بداية سنة 2022، بنسبة 8،6 بالمائة.

وجاء سهم أدوية على رأس الأسهم الأكثر تبادلا خلال الحصّة بعد استحواذه على 1،1 مليون دينار من المبادلات الجملية. وحافظ السهم على قيمته السابقة في حدود 5،950 دينار.