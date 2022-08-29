تيكاد : رئيس مؤسسة ‘نيبون” اليابانية يعلن أن مؤسسته ستتولى إحداث جائزة لتشجيع النساء على إحداث مشاريع اقتصادية

أعلن رئيس مؤسسة” نيبون” اليابانية، يوهاي ساسكاوا، خلال استقباله من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمناسبة الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا المنعقدة في تونس، أن مؤسسته ستتولى إحداث جائزة حول المرأة، لتشجيع النساء على إحداث مشاريع اقتصادية وذلك استجابة لمقترح رئيسة الحكومة التونسية.

وأكّدت بودن، في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الاثنين، أهمية التركيز على البرامج الموجهة للنهوض بالمرأة والشباب في إفريقيا وتدعيم الاستقرار والسلم كأسس ضرورية لتحقيق التنمية فضلا عن التفكير في بعث برامج في مجال الاقتصاد التضامني من خلال دعم المؤسسات الصغرى التي يديرها الشباب والنساء.

كما أعربت عن استعداد الجانب التونسي للمساهمة الأكاديمية في البرنامج التي تشرف عليه المؤسسة اليابانية بخصوص العالم الإسلامي.

ومن جانبه أطلع يوهاي ساسكاوا رئيسة الحكومة على أهداف أنشطة المؤسسة التي يترأسها وعلى أهم برامج التعاون الجارية مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في مجال الاقتصاد الأزرق والمحافظة على المحيطات.

ومؤسسة نيبون هي أكبر مؤسسة خيرية في اليابان تعنى بالعديد من المجالات .