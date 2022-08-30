البطولة الإسبانية: فوز أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد في ختام الجولة الثالثة

فاز فريق أتلتيك بيلباو على قاديش برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة الإسبانية لكرة القدم.

سجل رباعية أتلتيك بيلباو، إينياكي ويليامز في الدقيقة 24، وجوركا جوروزيتا في الدقيقة 56، وأليكس بيرينجور في الدقيقة 79، وجوركا جوروزيتا في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيك بيلباو رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، فيما بقي قاديش في المركز الـ20 والأخير بلا رصيد.

وفي مباراة ثانية وأخيرة، تغلب أتلتيكو مدريد على فالنسيا بهدف نظيف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد أتلتيكو مدريد 3 نقاط رفعت رصيده للنقطة السادسة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط في المركز 14.

وكانت الجولة الثالثة من البطولة الإسبانية انطلقت يوم /الجمعة/ الماضي وشهدت خسارة جيرونا أمام سلتا فيغو بهدف دون رد، وفوز ريال بيتيس على أوساسونا بهدف نظيف، وتواصلت الجولة يوم /السبت/ وشهدت خسارة إلتشي أمام ريال سوسييداد بهدف دون مقابل، وفوز ريال مايوركا على رايو فايكانو بثنائية نظيفة، وتغلب ألميريا على إشبيلية بهدفين لهدف، فيما تخطى يوم الأحد برشلونة نظيره بلد الوليد برباعية نظيفة، وتعادل خيتافي مع فياريال سلبيا، وفاز ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.