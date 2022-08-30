قابس: إزالة 20 مخفض سرعة عشوائي بالطرقات المرقّمة

تواصل مصالح الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس تنفيذ حملة إزالة مخفضات السرعة العشوائية، حيث أزالت الى حد اليوم 20 مخفضا بمختلف الطرقات المرقمة، مما خلّف أثرا طيّبا لدى العديد من اصحاب وسائل النقل الذين عبّروا في مناسبات عديدة عن تذمّرهم من هذه المخفضات لما تمثّله من مخاطر عليهم ولما تسببه من أضرار لوسائل نقلهم.

واستجابت هذه المصالح لطلبات عدد من البلديات وقامت عبر فريق فرع التجهيز بصيانة بعض الطرقات بالخرسانة الاسفلتية، كما تولت، بمساع من والي الجهة لدى شركة مقاولات خاصة، باصلاح طريق “البنقالو ” الذي يربط بين شواطئ قابس الجنوبية بتلبو وتمت بالخصوص تقوية الأجزاء التي اهترأت منه بالخرسانة الاسفلتية.